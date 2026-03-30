L'Inter sta pianificando un cambiamento nel settore difensivo in vista della stagione 2026-2027. La società ha scelto un nuovo giocatore, considerato il candidato principale per sostituire un difensore attualmente in rosa. La decisione fa parte di un progetto più ampio di rinnovamento della squadra, che coinvolge anche altri aspetti tecnici e strategici.

L’ Inter prepara una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato in vista della stagione 2026-2027. Con i contratti di Acerbi, Darmian e De Vrij in scadenza e il forte pressing del Barcellona su Alessandro Bastoni, la dirigenza nerazzurra ha rotto gli indugi per Oumar Solet. Il centrale francese classe 2000, attualmente in forza all’ Udinese, è balzato in cima alla lista dei desideri di Piero Ausilio per gioventù, fisicità e conoscenza del campionato italiano. Nonostante l’interesse duri da oltre un anno, la trattativa entra ora nel vivo: l’Udinese valuta il difensore tra i 20 e i 25 milioni di euro, una cifra che l’Inter conta di investire per avviare il nuovo ciclo difensivo di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, difesa del futuro: Solet è il prescelto per il dopo Acerbi

Articoli correlati

Mercato Inter, rivoluzione in difesa: Solet il primo obiettivo se va via luiSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:...

Leggi anche: Inter, Acerbi e de Vrij in bilico: il futuro dipende da Cancelo

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter difesa del futuro Solet è il...

Temi più discussi: Inter, si cambia? Come potrebbe trasformarsi (in una linea a 4) la difesa del futuro; Inter, sarà rivoluzione in difesa: ecco il vero sogno! 3 addii e 3 nomi in entrata; TRIBUNA.COM * SERIE A: INTER, MIRINO SU OSTIGARD: LA STRATEGIA PER LA DIFESA DEL FUTURO; Moretto – Inter, ecco la volontà del club sul contratto in scadenza di Darmian. E il futuro di Mkhitaryan….

Mercato Inter, tutte le idee per la difesa del futuro: Solet in cima e un vecchio pallino che torna d’attualità. La listaMercato Inter, tutte le idee per la difesa del futuro: Solet in cima e un vecchio pallino che torna d’attualità. La lista ... calcionews24.com

Inter, spunta Kim per la difesa: l'idea del club per prenderloL'Inter si prepara ad un rush finale di stagione molto intenso dove la squadra di Cristian Chivu sarà chiamata a portare a casa lo Scudetto, tenendo a debita distanza le inseguitrici Napoli e Milan. I ... fantacalcio.it

La decisione in casa Inter https://mdst.it/4uV1Epv #SportMediaset - facebook.com facebook

Bastoni Calhanoglu Bisseck Chi vincerà l'Inter Legend Quiz Scopriamolo insieme @play_eFootball x.com