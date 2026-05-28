L'Inter sta valutando la possibilità di affidare a un giovane centrocampista, nato nel 2005, un ruolo di rilievo nel reparto mediano. Questo giocatore potrebbe diventare un’alternativa al regista turco, in caso di partenza di quest’ultimo. L’allenatore sta analizzando i numeri e le prestazioni del talento, considerandolo per una posizione da protagonista nelle rotazioni del centrocampo. La società ha inoltre riabbracciato il suo ex collaboratore, il geometra Aleksandar Stankovic.

di Lorenzo Vezzaro Con il possibile addio del regista turco, il classe 2005 si candida a un ruolo da protagonista assoluto nelle rotazioni del centrocampo di Cristian Chivu. Le visite mediche superate a Milano sanciscono il ritorno ufficiale di Aleksandar Stankovic all’Inter tramite l’esercizio della recompra. Essendo cresciuto interamente nel settore giovanile nerazzurro, il centrocampista conosce alla perfezione l’ambiente e questo fattore potrebbe aiutarlo a brillare e a rientrare fin da subito nello splendore della sua carriera. I suoi numeri dominanti raccolti al Bruges lo candidano a essere l’immediato vice Calhanoglu o il titolare in caso di partenza del turco, giocandosi il posto nel quartetto di lusso con Petar Sucic, Piotr Zielinski e Nicolò Barella, sotto la guida del suo vecchio mentore Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - L’Inter riabbraccia il geometra Aleksandar Stankovic: l’analisi dei numeri del talento che candida al ruolo di vice Calhanoglu

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Alla scoperta di Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan, che sta brillando in Champions con il Brugge

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