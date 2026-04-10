Inter dinastia Stankovic | non solo Aleksandar occhio anche al ritorno di Filip

I fratelli Stankovic stanno preparando il loro ritorno alla squadra di appartenenza, chiamata Appiano Gentile. Oltre ad Aleksandar, si parla anche di un possibile rientro di Filip. La situazione riguarda le decisioni in corso per il rientro di entrambi i giocatori, che hanno già vestito la stessa maglia in passato. Le trattative sono in fase avanzata e coinvolgono diversi aspetti delle operazioni di mercato.

I fratelli Stankovic sono pronti a fare ritorno alla loro base, chiamata Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta seriamente pensando che insieme ad Aleksandar, attualmente in forza al Club Bruges dal quale verrà contro-riscattato per una cifra intorno ai 23 milioni di euro, anche il fratello Filip, in forza al Venezia, potrebbe essere rimpatriato alla corte di Cristian Chivu, ricoprendo il ruolo di vice-portiere, molto probabilmente di Guglielmo Vicario. Aleksandar Stankovic è il nuovo mediano scelto da Chivu. La certezza del primo acquisto dell’Inter per la stagione 20262027 è Aleksandar Stankovic, il quale verrà riportato a Milano dal Bruges. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, dinastia Stankovic: non solo Aleksandar, occhio anche al ritorno di Filip Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo Aleksandar, occhio anche a Filip Stankovic per la porta! C’è un’idea che stuzzicaLiverpool, scoppia un nuovo caso Salah: 90' in panchina col PSG: è gelo totale con Slot! Mercato Inter, pronto il doppio ritorno alla base: non solo... Non solo Aleksandar, anche il fratello Filip Stankovic può tornare all’InterNon solo Aleksandar, anche Filip Stankovic guarda con interesse a un possibile ritorno all’Inter. Si parla di: Inter, Stankovic nel destino: Marotta vuole riprendersi i figli di Dejan, il piano per Aleks e Filip. Inter, Stankovic nel destino: Marotta vuole riprendersi i figli di Dejan, il piano per Aleks e FilipLa famiglia Stankovic e il legame con lInter: dopo papà Dejan, Marotta vuole riportare in prima squadra anche i giovani Aleksandar e Filip ... sport.virgilio.it GdS - Inter, due Stankovic nella rosa 2026-27: certo il controriscatto di Aleksandar, idea Filip come viceDue Stankovic nella rosa dell'Inter 2026-27. Non è un'ipotesi così remota per la Gazzetta dello Sport, secondo cui il club milanese, oltre all'ormai certo contro-riscatto ... fcinternews.it