Calciomercato Inter LIVE | si cerca il vice-Calhanoglu occhi sul giovane Stankovic e Koné

Nel calciomercato dell'Inter si cerca un vice-Calhanoglu e si valutano le opzioni del giovane Stankovic e di Koné. La società ha svolto incontri e trattative, con indiscrezioni che circolano sui possibili acquisti e cessioni. Le trattative sono in corso e gli aggiornamenti vengono segnalati in tempo reale. L’attenzione resta alta sulle mosse che riguardano il reparto offensivo e mediano.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 28 APRILE Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma non solo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: si cerca il vice-Calhanoglu, occhi sul giovane Stankovic e Koné Notizie correlate Calciomercato Inter LIVE: Tanta concorrenza per Goretzka. Novità sul futuro di Calhanoglu e Stankovicdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Calciomercato Inter LIVE: pronto l’affondo per Kone, Stankovic torna a casadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Inter-Como, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Calciomercato Roma – Trattalive live per Rafik Belghali: sfida a Inter e Juve; Serie A, dove vedere Torino-Inter: canale tv, diretta streaming, formazioni. Calciomercato, Bastoni resta: l’Inter vende un altro difensoreBastoni al centro del calciomercato Inter. Il Barcellona non può pagarlo 70 milioni e allora a essere ceduto può essere Carlos Augusto ... interlive.it Calciomercato Inter, primo acquisto: Accordo raggiuntoIl mercato dell'Inter segue Muharemovic: accordo col difensore bosniaco, ora si tratta con il Sassuolo (anche per Kone). Juve alla finestra ... interlive.it #Modena, #Massolin e l’intreccio di #calciomercato: l’ #Inter può prestarlo al #Sassuolo per avere #Muharemovic #Calcio #SerieA x.com Calciomercato Inter, operazione Koné: la svolta è nella contropartita. Le richieste della Roma https://tinyurl.com/2298wcnt facebook