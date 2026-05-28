L'Inter sta accelerando sulla pista Oumar Solet, con il direttore sportivo Piero Ausilio che ha intensificato i sondaggi di mercato. L’obiettivo è trovare un difensore centrale in grado di sostituire Francesco Acerbi in vista della prossima stagione. Non ci sono ancora conferme ufficiali sull’accordo, ma le trattative sono in corso. La società sta valutando le offerte e le modalità di ingaggio per il giocatore.

Il direttore sportivo dell’ Inter Piero Ausilio ha intensificato i sondaggi di mercato per individuare un nuovo difensore centrale in grado di raccogliere l’eredità di Francesco Acerbi in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato in un’indiscrezione diffusa dalla testata specializzata TUTTOmercatoWEB.com, i vertici del club nerazzurro hanno deciso di rimettere in primo piano la candidatura di Oumar Solet, profilo ritenuto particolarmente idoneo per completare il pacchetto arretrato a disposizione dell’area tecnica. La mossa della dirigenza si è resa necessaria per garantire una rotazione di alto livello nel reparto, all’interno... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter accelera per Oumar Solet: Piero Ausilio ha scelto il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Acerbi

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