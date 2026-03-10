A partire da aprile, l’Inter ha pianificato un interesse concreto per Oumar Solet, difensore che potrebbe rafforzare la linea difensiva della squadra. La società nerazzurra si concentrerà sul mercato in anticipo rispetto alla prossima stagione, con l’obiettivo di perfezionare il reparto difensivo. L’attenzione si concentra sulla possibile trattativa per il calciatore, considerato tra le priorità.

Il grande calciomercato lo fanno gli attaccanti, quello “utile” (anche) i difensori: ben prima della prossima estate l’Inter dovrà lavorare alacremente per mettere a posto il pacchetto difensivo, in tal senso i fari saranno puntati su Oumar Solet. Già dal prossimo mese di aprile. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, ad aprile l’affondo su Oumar Solet

