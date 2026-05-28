L’Inter sta lavorando per acquistare il giovane esterno italiano Marco Palestra dall’Atalanta. Giuseppe Marotta sta valutando un’operazione simile a quella di Nicolò Barella, cercando di portare il talento all’interno della rosa. La trattativa è in fase di studio e potrebbe portare a un trasferimento nel prossimo mercato. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o eventuali cifre coinvolte.

L’ Inter ha messo nel mirino il giovane esterno italiano Marco Palestra dell’ Atalanta per rinforzare la propria corsia laterale, impostando un’operazione che ricalca fedelmente le storiche modalità del trasferimento a Milano di Nicolò Barella. Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta intende sfruttare la forte crescita tecnica del calciatore, messosi in grande evidenza nel massimo campionato nazionale con la maglia del Cagliari, per anticipare i club europei e assicurarsi una nuova pedina strategica in ottica futura. La dirigenza di viale della Liberazione ha avviato le prime manovre diplomatiche per superare le resistenze della famiglia Percassi, proprietaria del cartellino del ragazzo, decisa a non concedere sconti per il proprio gioiello reduce dalla definitiva consacrazione nel calcio dei grandi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter accelera per Marco Palestra: Giuseppe Marotta studia il colpo stile Barella per soffiare il talento all’Atalanta

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