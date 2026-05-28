L' insidia delle false convocazioni dell' Anagrafe | allarme truffa agli anziani
A Spezia, il 28 maggio 2026, sono stati segnalati tentativi di truffa rivolti principalmente agli anziani tramite false convocazioni dell'anagrafe. I truffatori chiamano le vittime fingendosi funzionari pubblici e chiedono dati personali o denaro. Le autorità hanno avviato indagini e avvisato la popolazione, sottolineando di non fornire informazioni o pagamenti senza verificare l’identità del chiamante. Nessun caso di danno è stato ancora confermato ufficialmente.
La Spezia, 28 maggio 2026 – Il fenomeno dei tentativi di raggiro ai danni delle fasce di popolazione più esposte torna a interessare le cronache cittadine attraverso nuove modalità di approccio. Negli ultimi giorni, diverse segnalazioni presentate da residenti in età avanzata hanno evidenziato una serie di chiamate telefoniche sospette provenienti da individui non identificati. Questi soggetti, spacciandosi per impiegati del Comune della Spezia e in particolare del servizio anagrafe, hanno invitato i destinatari a presentarsi di persona presso gli sportelli municipali per il ritiro di non meglio specificati documenti. La regolarità di tali... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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