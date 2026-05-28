L' insidia delle false convocazioni dell' Anagrafe | allarme truffa agli anziani

Notizia in breve

A Spezia, il 28 maggio 2026, sono stati segnalati tentativi di truffa rivolti principalmente agli anziani tramite false convocazioni dell'anagrafe. I truffatori chiamano le vittime fingendosi funzionari pubblici e chiedono dati personali o denaro. Le autorità hanno avviato indagini e avvisato la popolazione, sottolineando di non fornire informazioni o pagamenti senza verificare l’identità del chiamante. Nessun caso di danno è stato ancora confermato ufficialmente.