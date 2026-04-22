Roma telefonate-truffa agli anziani | scatta l’allarme

La Polizia Locale di Roma Capitale ha diffuso un avviso dopo aver ricevuto segnalazioni di telefonate sospette indirizzate principalmente a persone anziane. Gli agenti hanno invitato i cittadini a prestare attenzione e a non fornire informazioni personali durante chiamate non richieste. La campagna di sensibilizzazione nasce dall’aumento di segnalazioni riguardanti questa tipologia di truffe via telefono. La polizia ha anche consigliato di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di sospetti.

Roma, 22 aprile 2026 – La Polizia Locale di Roma Capitale lancia un allarme alla cittadinanza dopo la segnalazione di una presunta truffa telefonica ai danni, in particolare, di persone anziane. Secondo quanto reso noto, alcuni individui, spacciandosi per operatori o incaricati delle forze di polizia, contattano telefonicamente le vittime invitandole a lasciare la propria abitazione per recarsi presso la sede del Comando Generale della Polizia Locale, in via della Consolazione, con motivazioni pretestuose e ingannevoli. Dal Comando arriva però una precisazione netta: nessun ufficio della Polizia Locale richiede ai cittadini, e in particolare alle persone anziane, di presentarsi presso sedi istituzionali a seguito di telefonate non ufficiali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Napoli, nuove truffe agli anziani. Sette arresti Notizie correlate Telefonate shock agli anziani, imperversano le truffe: è allarme anche in TicinoTornano con forza le cosiddette “chiamate shock”, le telefonate truffa rivolte soprattutto alle persone anziane. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Siamo della polizia locale, venga in ufficio, ma è una truffa. L'allarme del comando dei vigili; Truffe telefoniche a Roma, l’allarme della polizia locale per gli anziani; Truffa dei falsi agenti della polizia locale di Roma: convincevano gli anziani a uscire di casa; Segnalate dalla Polizia Roma Capitale truffe telefoniche agli anziani. Cosa non fare. Roma, la nuova truffa agli anziani: Siamo i vigili urbani, dovete venire subito al comandoUna telefonata apparentemente ufficiale, un tono urgente e credibile, e poi l’invito a uscire di casa. È così che si presenta il nuovo raggiro segnalato a ... romadailynews.it Siamo della polizia locale, venga in ufficio, ma è una truffa. L'allarme del comando dei vigiliGli uffici di polizia giudiziaria del comando della polizia locale hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori di tali condotte ... romatoday.it A Roma, in zona Ottavia, lo avrebbero rinchiuso in un furgone e per poi accusarlo del furto. La polizia scopre il piano: erano loro a sequestrarlo. - facebook.com facebook PODCAST PRIME PAGINE | L'anchor di Putin insulta Meloni, alta tensione Roma-Mosca #ANSA x.com