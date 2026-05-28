Un attore ha dichiarato che anche gli uomini più maturi trovano difficile lasciarsi alle spalle un amore. Ha aggiunto che molti adulti credono di aver capito tutto sull’amore, finché la realtà non li smentisce in modo netto. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista, senza specificare eventi o dettagli personali. Nessuna altra informazione è stata fornita su eventuali esperienze o contesti specifici.

Ci sono adulti convinti di avere capito tutto sull’amore, finché la vita non li smentisce con una precisione quasi comica. È da questo cortocircuito tra sicurezza e fragilità che nasce 'Innamorarsi e altre pessime idee', la nuova commedia romantica in sala da oggi con 01 Distribution. Al centro c’è Lino (Lino Guanciale), avvocato brillante e uomo apparentemente risolto, che vede il suo mondo ribaltarsi quando la moglie Grazia (Grazia Schiavo) lo lascia per un affascinante chef, Paolo (Davide Devenuto). Ferito nell’orgoglio, Lino decide di giocare la carta più antica del mondo: smascherare il rivale. E per farlo coinvolge Sofia (Andrea Delogu), una donna bellissima ma travolta da guai legali con l’ex fidanzato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lino Guanciale: "In amore anche gli uomini evoluti fanno ancora fatica a lasciare andare"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lino Guanciale: In amore anche gli uomini evoluti fanno ancora fatica a lasciare andare

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Andrea Delogu e Lino Guanciale: «La più grande pazzia d'amore? Il matrimonio»

Splendida Cornice: Jovanotti, Marco Belinelli e Lino Guanciale tra gli ospitiStasera, giovedì 12 marzo, va in onda una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura trasmesso su Rai 3.

Temi più discussi: Andrea Delogu e Lino Guanciale: La più grande pazzia d'amore? Il matrimonio; Lino Guanciale, 47 anni di successi straordinari e un unico vero amore: dalle fiction al cinema con Andrea Delogu. Buon compleanno; Il rimedio per l’amore non corrisposto: accettare il cambiamento; Andrea Delogu e Lino Guanciale travolti dal romanticismo: Se non fai pazzie per amore, per cosa le fai?.

Andrea Delogu e Lino Guanciale: La più grande pazzia d'amore? Il matrimonio x.com

Andrea Delogu e Lino Guanciale travolti dal romanticismo: Se non fai pazzie per amore, per cosa le fai?I due sono i protagonisti della nuova commedia romantica di Simone Aleandri, Innamorarsi e altre pessime idee, in sala a partire dal 28 maggio ... libero.it

Andrea Delogu e Lino Guanciale: La più grande pazzia d'amore? Il matrimonioI due attori sono protagonisti della commedia sentimentale Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Aleandri, nelle sale dal 28 maggio ... vanityfair.it