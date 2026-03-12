Stasera, giovedì 12 marzo, va in onda una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura trasmesso su Rai 3. Tra gli ospiti figurano Jovanotti, Marco Belinelli e Lino Guanciale, che si alterneranno nel corso della serata. La conduttrice Geppi Cucciari conduce un format che combina elementi di divulgazione e intrattenimento, mantenendo un ritmo sempre imprevedibile.

Geppi Cucciari torna questa sera, giovedì 12 marzo, con una nuova puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura della prima serata di Rai 3, tra i migliori attualmente in onda, che mescola divulgazione e intrattenimento in un format sempre imprevedibile. Anticipazioni e ospiti del 12 marzo 2026. Tra gli ospiti della nuova puntata, il cantante Jovanotti, in collegamento da Singapore, e la leggenda del basket italiano – nonché primo giocatore del nostro Paese a vincere un titolo NBA – Marco Belinelli, presente in studio e al cinema con The Basketball Dream. Spazio anche all’attore Lino Guanciale, a teatro con lo spettacolo Miracolo a Milano e su Rai 1 con Le Libere Donne, e a Rocco Papaleo, regista del nuovo film Il bene comune, protagonista anche di un momento musicale con Fly Me to the Moon. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Splendida Cornice: Jovanotti, Marco Belinelli e Lino Guanciale tra gli ospiti

Articoli correlati

Leggi anche: TV Talk: Lino Guanciale, Marco D’Amore e Giulia Salemi tra gli ospiti

Leggi anche: Splendida cornice stasera su Rai 3: Marco D'Amore e gli altri ospiti di Geppi Cucciari

Contenuti e approfondimenti su Splendida Cornice

Argomenti discussi: A Splendida Cornice Lorenzo Jovanotti e Marco Balinelli.

A Splendida Cornice stasera su Rai 3 Lorenzo Jovanotti e Marco BelinelliTorna giovedì 12 marzo alle 21.20 su Rai 3 Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura che mescola divulgazione e intrattenimento. corrierenazionale.it

Splendida cornice, anticipazioni di stasera 12 marzo: ospiti in studio Lino Guanciale e Rocco PapaleoNuovo appuntamento con Splendida cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda stasera - giovedì 12 marzo - alle 21.20 su Rai 3. Tra il ricco parterre di ospiti Lorenzo Jova ... corrieredellumbria.it