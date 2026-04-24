Soldato USA arrestato per scommesse su Polymarket | ha puntato sulla cattura di Maduro a cui stava partecipando

Un soldato delle Forze Speciali statunitensi è stato arrestato con l’accusa di aver scommesso su una piattaforma di trading, guadagnando più di 400.000 dollari. La scommessa riguardava la possibile cattura di un leader politico in un'operazione militare a cui aveva partecipato. La notizia si basa su dettagli ufficiali e riguarda un’indagine in corso.

Un sergente delle Forze Speciali americane è accusato di aver guadagnato oltre 400.000 dollari su Polymarket scommettendo sulla cattura di Nicolás Maduro, un'operazione militare alla quale lui stesso aveva partecipato. Un caso che riaccende i dubbi sui prediction market e sul loro crescente impatto sulla realtà.🔗 Leggi su Fanpage.it

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