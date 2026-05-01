Su Polymarket partono le scommesse su chi sarà il prossimo presidente del Consiglio italiano

Su Polymarket sono aperte le scommesse sul nome del prossimo presidente del Consiglio italiano. Nel frattempo, le piazze italiane si preparano a celebrare il 1° maggio, giornata dedicata ai lavoratori. La piattaforma di scommesse online permette di puntare sui possibili candidati alla guida del governo, con quote che cambiano in tempo reale. La discussione pubblica si concentra sulle possibili scelte politiche e sui nomi più quotati.

Mentre le principali piazze italiane provano a riempirsi per la ricorrenza del 1° Maggio, Festa del Lavoro e dei Lavoratori, e i i leader stanno iniziando a pubblicare i loro post e selfie, provando così a inseguire l’emotività delle rispettive bolle cognitive, nel mondo digitale, in particolare sulla piattaforma Polymarket dove si può scommettere su qualsiasi cosa, plausibile o meno non importa, si è aperta una scommessa su chi potrà diventare il prossimo premier italiano. Esattamente, la scommessa è stata lanciata lo scorso 21 aprile e in questi dieci giorni non mancano le puntate e le oscillazioni percentuali. A un anno e poco più dalla...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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