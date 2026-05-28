L' Infopoint turistico di Piazza Salandra a Nardò è ancora chiuso

Da lecceprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Infopoint turistico di Piazza Salandra a Nardò rimane chiuso. La struttura, situata nel centro della città, non è attualmente accessibile al pubblico. Non sono stati comunicati tempi di riapertura o motivazioni specifiche per la chiusura. La decisione riguarda esclusivamente questa sede, senza influire sugli altri servizi turistici presenti in zona.

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NARDO' - Nardò è una bella cittadina, con un territorio fantastico, mare ed entroterra, cibo e storia, bellezze architettoniche e tanto altro. Tutti sappiamo il valore del turismo per l'economia cittadina, dell'importanza della destagionalizzazione, del turismo lento e sostenibile. Ma la realtà è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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