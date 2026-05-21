L’infopoint turistico gestito dal Consorzio riceve circa sessantamila euro all’anno, ma il numero di visitatori è molto basso, con due o tre persone al giorno e in alcuni giorni nessuno. La situazione si ripropone anche nei periodi di maggiore afflusso, come a fine giugno quando si dovrà decidere sul suo futuro. La struttura resta spesso vuota, anche durante i giorni più frequentati, sollevando dubbi sulla sostenibilità della gestione. La decisione sulla sua eventuale chiusura o riorganizzazione è prevista per la fine del mese.

Sessantamila euro l’anno. Due, tre visitatori al giorno. Nei giorni peggiori, zero. A fine giugno si dovrà decidere cosa fare dell’infopoint turistico del Consorzio. Se n’è parlato anche nell’ultimo Consiglio comunale, ma il sindaco ha liquidato la questione ricordando che "è la decima volta che ne discutiamo", mentre l’opposizione ha già la sua risposta: chiuderlo. "Ci sono giorni in cui sta aperto ma rimane proprio deserto", dice al Carlino Lorenzo Ugolini (foto), segretario e consigliere del PD urbinate. "Nel tempo avevano cercato di rimediare usando quello spazio per attività di back office, il che dimostra che l’intento originario aveva già fallito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Infopoint turistico’, quale futuro: "Ci sono giorni in cui rimane deserto"

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