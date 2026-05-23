Nuovo InfoPoint turistico-culturale in centro storico al via il progetto Teatinità

Da chietitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato aperto nel centro storico di Chieti un nuovo InfoPoint dedicato al turismo e alla cultura, con l’obiettivo di offrire servizi di accoglienza, promozione del territorio e supporto alle attività culturali e universitarie. Questa struttura si trova nel cuore della città ed è parte del progetto Teatinità.

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Un presidio dedicato all’accoglienza, alla promozione del territorio e ai servizi culturali e universitari: è il nuovo InfoPoint turistico-culturale inaugurato nel cuore del centro storico di Chieti. Un progetto nato dalla sinergia tra Comune, università “d’Annunzio”, Provincia di Chieti, Camera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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