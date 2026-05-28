L' infinito cantiere di via Manzoni tra polvere e commercianti stanchi | Serve accelerazione
Il cantiere in via Manzoni continua a generare polvere e disagio tra i commercianti, che chiedono un’accelerazione nei lavori. Le prime basole sono state posate, delineando una traccia del rinnovamento. La riqualificazione della strada mira a ripristinare le condizioni per il passaggio di pedoni e visitatori, ma non è ancora terminata. I lavori proseguono senza una data di completamento definita, mentre gli esercenti attendono che la situazione migliori.
La polvere del cantiere e le prime basole che cominciano a disegnare una trama antica, sulla quale (si spera) a breve, potranno tornare a passeggiare baresi e turisti. In via Manozni, nel quartiere Libertà di Bari, si attende con ansia il termine dei lavori di pedonalizzazione, entrati ormai nel. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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