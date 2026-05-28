L' infinito cantiere di via Manzoni tra polvere e commercianti stanchi | Serve accelerazione

Notizia in breve

Il cantiere in via Manzoni continua a generare polvere e disagio tra i commercianti, che chiedono un’accelerazione nei lavori. Le prime basole sono state posate, delineando una traccia del rinnovamento. La riqualificazione della strada mira a ripristinare le condizioni per il passaggio di pedoni e visitatori, ma non è ancora terminata. I lavori proseguono senza una data di completamento definita, mentre gli esercenti attendono che la situazione migliori.