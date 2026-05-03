Fano cantiere blocca la scuola Corridoni | tra polvere e rischi

A Fano, un cantiere ha bloccato l'accesso alla scuola Corridoni, creando disagi tra studenti e insegnanti. Durante i lavori, si sono accumulati polvere e detriti, e sono state installate transenne per delimitare l’area. La scuola non è stata informata dell’avvio dei lavori, sollevando dubbi sulla comunicazione tra le autorità e la direzione scolastica. La situazione mette in evidenza le difficoltà nel garantire la sicurezza in presenza di interventi di edilizia.

?? Cosa scoprirai Come possono i bambini entrare in sicurezza tra polvere e transenne? Perché la scuola non è stata avvisata dell'inizio dei lavori? Chi deve rispondere della mancanza di spazio per lo scuolabus? Quando finiranno i lavori che bloccano l'ingresso alla primaria??? In Breve Consigliere Mascarin denuncia mancanza di comunicazione preventiva tra Comune e istituto Gandiglio-San Lazzaro. Lavori in via Monte Grappa hanno eliminato lo stallo per lo scuolabus. Interrogazione forma .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fano, cantiere blocca la scuola Corridoni: tra polvere e rischi Notizie correlate “Bambini a scuola tra polvere e transenne”Fano, 3 maggio 2026 – Bambini che entrano a scuola tra transenne, mezzi da cantiere e polvere, con lo spazio per lo scuolabus sparito e l’ingresso... "Marciapiedi, strada e scuola tra le priorità. Il cantiere dell’ex scuola media è in difficoltà"Jacopo Angeletti, assessore ai Lavori pubblici, fa il punto degli interventi in città. Contenuti di approfondimento Cantiere del ponte sul Metauro a Fano, i lavori inizieranno dopo l'estateIl cantiere sul ponte Metauro partirà dopo la stagione turistica 2026. ansa.it Fano assediata dai cantieri Anas: caos traffico, protesta il sindacoFANO - Mattinata difficile per il traffico che, in orario di punta, percorreva la statale Adriatica a Fano. Veicoli in colonna e lunghe attese sia a ... msn.com