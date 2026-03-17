Arezzo, 17 marzo 2026 – I lavori nel cantiere di via Fiorentina sono sospesi da circa un mese. I cittadini e i commercianti che si trovano nelle vicinanze segnalano la mancanza di informazioni e chiedono un aggiornamento sul cronoprogramma dei lavori. La situazione ha generato preoccupazione tra le persone che vivono e operano nella zona.

Arezzo, 17 marzo 2026 – . La dichiarazione del consigliere comunale Michele Menchetti. “Nel silenzio dei macchinari, fermi da un mese, il cantiere per la realizzazione del sottopasso e della rotatoria di via Fiorentina è ufficialmente in stallo. Residenti e commercianti segnalano la totale assenza di mezzi e operatività mentre i disagi e i danni economici per gli esercizi di vicinato continuano ad accumularsi. La gestione dei lavori continua a essere approssimativa e priva di trasparenza e il dialogo tra il Comune e il Comitato Via Fiorentina, che ringrazio per l’impegno e la tenacia, è segnato da promesse disattese e informazioni frammentarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Cantiere di via Fiorentina: lavori fermi da un mese. Cittadini e commercianti ignorati, serve chiarezza sul cronoprogramma”

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