Dal rogo dell' auto di Barzan alla truffa al Fulgor | nuova condanna per il broker truffatore seriale
Un broker truffatore seriale ha ricevuto una nuova condanna dopo essere stato coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Tra gli episodi recenti figurano l’incendio di un’auto e una truffa ai danni di un’azienda locale. La sua attività illecita ha portato a conseguenze legali che si aggiungono a precedenti procedimenti giudiziari. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini su attività fraudolente nella zona.
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