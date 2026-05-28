Incendio doloso bruciata l' auto di un cuoco

La notte scorsa, un incendio ha distrutto una Fiat Panda appartenente a un cuoco di 40 anni a Palma di Montechiaro. Le autorità hanno stabilito che si è trattato di un incendio doloso. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e avviare le indagini. Non sono stati segnalati altri danni o persone coinvolte nell’incidente. La polizia sta analizzando le prove per identificare i responsabili.

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell'incendio che, la scorsa notte, ha danneggiato la Fiat Panda di un cuoco quarantenne a Palma di Montechiaro. A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che, notando fuoco e fumo, hanno chiamato il numero unico di emergenza.Anche il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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