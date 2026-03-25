' Italia un Paese disuguale' | in programma un seminario di studi Tutte le info

Proporrà un'analisi delle tendenze attuali e delle priorità di intervento in campo ambientale, sociale ed economico, in Italia e a Ferrara, il seminario di studi dal titolo 'Italia, un Paese disuguale' in programma venerdì 27, dalle 10 alle 12.30 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. L'incontro è promosso da Riabitare l'Italia Ets, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna. L'Italia non è descrivibile come l'insieme di un Nord sviluppato e un Sud privo di imprese e benessere sociale. Da tempo fenomeni di sviluppo sono nati nel Mezzogiorno anche per iniziative autoctone. L'Italia non è nemmeno più descrivibile come uno sviluppo omogeneo da un lato e la persistenza di aree interne dall'altro. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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