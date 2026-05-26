Il lupo sulla soglia | incontro sul mondo etrusco al Seminario vescovile
Giovedì 28 maggio alle 17,30 si terrà un incontro sull’età etrusca nell’Aula Magna del Seminario Vescovile, a Piacenza. L’evento si svolgerà in via Scalabrini 67, con parcheggi disponibili presso il Liceo Cassinari e in via Scalabrini 71, accesso da via Roma. La discussione si focalizzerà sul mondo etrusco, senza ulteriori dettagli sugli interventi o sui relatori.
Giovedì 28 maggio alle ore 17,30, all’Aula Magna del Seminario Vescovile di Piacenza, via Scalabrini 67 (possibilità di parcheggio Liceo Cassinari, via Scalabrini 71 con accesso da via Roma - via S. Corrado Confalonieri), organizzata da Associazione Storica e Archeologica Piacentina-odv e Italia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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