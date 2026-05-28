In Liguria, le temperature sono superiori alla media stagionale, con condizioni di sole e possibilità di temporali nel pomeriggio. I temporali sono previsti tra le Alpi e l'Appennino Ligure. Lo zero termico elevato interesserà le aree interne della regione, influenzando le condizioni atmosferiche. Non sono state segnalate variazioni significative nelle previsioni di temperature o fenomeni meteorologici per le prossime ore.

? Punti chiave Dove colpiranno esattamente i temporali pomeridiani tra le Alpi e l'Avetano?. Come influenzerà lo zero termico elevato sulle zone interne della regione?. Quando cambierà il tempo per chi pianifica il weekend in Liguria?. Perché questo caldo anomalo mette in difficoltà la gestione dei territori?.? In Breve Zero termico sopra i 4000 metri con minime costiere tra 19 e 23 gradi.. Rovesci pomeridiani previsti per venerdì 29 maggio su Alpi Liguri e area Avetano.. Sabato 30 maggio possibili temporali su Appennino Ligure e zone interne montane.. Caldo e umidità sollecitano gestione acque e manutenzione sentieri nelle valli liguri.. Temperature oltre i 10 gradi sopra la media regionale e cieli sereni colpiscono la Liguria questo giovedì 28 maggio, mentre l’anticiclone mantiene il controllo sul Mediterraneo centro-meridionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria, caldo anomalo sopra la media: sole e possibili temporali

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Des gorges du Verdon à la Roya : les trésors cachés des Alpes | Trésors du Patrimoine

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