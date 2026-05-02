In Abruzzo, il mese di aprile si distingue per condizioni climatiche insolite, con piogge intense e temperature superiori alla media stagionale. A Lanciano e Sulmona sono cadute quantità di pioggia mai registrate dal 1974, mentre Castel del Monte è rimasto quasi asciutto. Questi eventi meteo rappresentano alcune delle anomalie più significative degli ultimi decenni nella regione.

? Cosa scoprirai Perché Lanciano e Sulmona hanno registrato piogge mai viste dal 1974?. Come ha fatto Castel del Monte a restare quasi asciutta?. Quali rischi comportano questi sbalzi termici per i raccolti agricoli?. Cosa dicono le previsioni meteo sulle prossime settimane in Abruzzo?.? In Breve Lanciano registra piogge superiori del 299% rispetto alla media storica locale.. Castel del Monte registra precipitazioni inferiori del 71% rispetto ai valori attesi.. Montereale registra un'anomalia termica con temperature cresciute di 2,6°C.. Il Cetemps dell'Università dell'Aquila analizza l'impatto sulle risorse idriche regionali.. L’Abruzzo ha chiuso il mese di aprile 2026 con temperature medie superiori di 1,5°C rispetto al periodo 1991-2020 e precipitazioni che hanno superato la norma del 62%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo, aprile anomalo: piogge record e temperature sopra la media

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