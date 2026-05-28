Il Lido di Merano manterrà le tariffe invariate per l’estate e introdurrà nuovi servizi. L’ingresso gratuito per tutti gli utenti inizierà a una data ancora da definire. Il pacchetto all inclusive includerà servizi aggiuntivi, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. La gestione del lido ha annunciato queste novità senza specificare ulteriori informazioni sui tempi o le modalità di accesso gratuito.

? Punti chiave Quando inizierà l'ingresso gratuito per tutti gli utenti?. Quali sono i nuovi servizi inclusi nel pacchetto all inclusive?. Chi gestirà il ristorante del Lido questa stagione?. Come si può partecipare alla visita guidata dei canali sotterranei?.? In Breve Apertura il 30 maggio con ingresso gratuito per tutti gli utenti.. Nuovo ristorante diretto da Francesco Manfreda con tariffe giornaliere a 7,40 euro.. Visita guidata ai canali sotterranei il 6 giugno con Marco Giongo e Paul Rösch.. Nuovi box di sicurezza per smartphone e area giochi moderna per famiglie.. Giovedì 28 maggio 2026, le prime code si sono già formate agli sportelli del Lido di Merano per assicurarsi i posti migliori nella storica spiaggia cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lido di Merano: tariffe invariate e nuovi servizi per l’estate

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