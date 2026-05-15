Lido di Bolzano | riapre il 16 maggio con tariffe invariate

Il lido di Bolzano riaprirà il prossimo 16 maggio mantenendo invariati i prezzi rispetto all’anno precedente. Le tariffe bloccate sono destinate a favorire le famiglie che desiderano trascorrere l’estate in modo più accessibile. La richiesta di armadi e cabine ha registrato numeri molto alti rispetto agli anni passati, a testimonianza dell’interesse crescente dei clienti per i servizi offerti. La riapertura segna l’inizio della stagione balneare con un’attenzione particolare alle esigenze degli utenti.

? Punti chiave Come faranno le famiglie a risparmiare quest'estate grazie alle tariffe bloccate?. Quali sono i numeri che confermano l'altissima richiesta di armadi e cabine?. Cosa prevede il calendario sportivo per la stagione che parte a maggio?. Perché la pausa pranzo al Lido costerà solo 4 euro?.? In Breve Prevendita armadi e cabine con oltre 150 spazi già assegnati ad aprile.. L'anno scorso la struttura ha registrato 116.130 ingressi totali.. Gara provinciale di nuoto il 6-7 giugno e diving meeting dal 3 al 5 luglio.. Pausa pranzo agevolata a 4 euro tra le 12:30 e le 14:30.. Il Lido di Bolzano riapre i cancelli sabato 16 maggio per una stagione estiva che durerà fino al 13 settembre, offrendo ai cittadini ben 120 giorni di attività tra sport e relax. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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