A Silea sono stati annunciati i dettagli riguardanti i centri estivi del 2026, con un aumento dei giorni di apertura senza variazioni nelle tariffe per le famiglie. Il nuovo calendario prevede diverse sessioni per la scuola dell'infanzia e primaria, mentre sono stati pubblicati i requisiti per accedere ai 12 posti disponibili come aiuto animatore, riservati alle candidature interessate.

? Punti chiave Come funzionerà il nuovo calendario per la scuola dell'infanzia e primaria?. Chi può candidarsi per i 12 posti da aiuto animatore?. Quali sono le agevolazioni previste per le famiglie con ISEE basso?. Dove e quando si terrà l'incontro informativo per i genitori?.? In Breve Incontro informativo presso Sala consiliare il 13 maggio 2026 alle ore 18.30.. Iscrizioni aperte tramite sito cooperativacomunica.org per residenti e non residenti.. 12 posti disponibili per aiuto animatori tra i 12 e i 14 anni.. Gratuità per terzo figlio e tariffe ridotte per ISEE sotto i 7.000 euro.. Le iscrizioni per i centri estivi 2026 a Silea sono ufficialmente aperte, con una novità che riguarda la durata del servizio dedicata ai bambini dai 3 agli 11 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silea, centri estivi 2026: più giorni e tariffe invariate per le famiglie

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