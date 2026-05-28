L’Idf colpisce Beirut gli Usa i siti iraniani La tregua è sempre più fragile – La diretta

Gli Stati Uniti hanno attaccato siti iraniani in risposta a una serie di droni lanciati da Teheran, nel novantesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran. Contestualmente, l'IDF ha colpito obiettivi a Beirut. La tregua tra le parti appare sempre più fragile, con azioni militari che continuano a susseguirsi da entrambe le parti.

Nel novantesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro siti iraniani in risposta a una serie di droni lanciati da Teheran. Una soldata dell’Idf è stata uccisa da un drone di Hezbollah. Teheran ha risposto all’attacco colpendo una base americana mentre i negoziati di pace ancora languono. Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver condotto un raid mirato a Beirut con l’obiettivo di eliminare Ali al-Hasani, indicato come responsabile del comparto missilistico della Divisione Imam Hussein di Hezbollah. La conferma è arrivata da un portavoce militare israeliano, che ha precisato come l’operazione fosse diretta contro una figura considerata strategica all’interno del movimento sciita libanese. 🔗 Leggi su Open.online

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Israel Strikes Hezbollah Sites In Beirut As War Intensifies Rapidly WORLD NEWS

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