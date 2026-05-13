Cassazione | la mail ordinaria rende valido il licenziamento

La Cassazione ha stabilito che una mail inviata con modalità ordinarie può essere considerata valida come comunicazione di licenziamento, respingendo così la tesi secondo cui sarebbe nullo. La sentenza chiarisce che, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, anche una semplice email può bastare per comunicare la risoluzione del rapporto di lavoro. La decisione si basa sulla valutazione delle modalità di comunicazione e sulla loro conformità alle norme di legge.

? Domande chiave Come può una mail comune superare i vincoli del contratto collettivo?. Perché la Cassazione ha respinto la tesi della nullità del licenziamento?. Cosa rende valida una comunicazione digitale senza l'uso della PEC?. Come possono le telecamere di sicurezza confermare un licenziamento disciplinare?.? In Breve Sentenza numero 137312026 emessa dalla Corte di Cassazione l'11 maggio 2026.. Comunicazione inviata il 19 gennaio 2021 tramite indirizzo e-mail personale del lavoratore.. Filmati del magazzino e ammissione scritta via e-mail confermano l'assenza ingiustificata.. Tribunale di Forlì e Corte d'Appello di Bologna avevano già respinto il ricorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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