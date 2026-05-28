Licenziamenti Nestlé ad Assago | esuberi ridotti da 185 a 145 di cui 13 dirigenti dopo il tavolo sindacale

Nestlé Italia ha ridotto gli esuberi previsti nello stabilimento di Assago da 185 a 145 unità, di cui 13 dirigenti. La decisione è stata comunicata al termine di un incontro con le rappresentanze sindacali. L'azienda aveva precedentemente annunciato i licenziamenti, ma ora ha confermato la diminuzione del numero di esuberi. La riduzione si riferisce alle uscite volontarie e ai prepensionamenti. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali modifiche ai piani di ristrutturazione.

Tempo di tagli per Nestlé Italia, in particolare per il territorio di Milano. Dopo aver annunciato un mese fa 185 esuberi nella sede di Assago, scatenando molte proteste sindacali, il 25 maggio, durante un incontro ad Assolombarda tra la direzione aziendale e i rappresentati sindacali, si è aperto ufficialmente il confronto sulla riorganizzazione aziendale. Come riporta MilanoToday, gli esuberi nelle sedi italiane rimangono 185, ma un parte di questi è stata scorporata o associata ad altre specifiche realtà societarie e gestionali del gruppo. Dopo queste “suddivisioni”, gli esuberi nella sede nel Milanese diventano 145, compresi 13 dirigenti. I dettagli e la ripartizione dei tagli per singola area e settore professionale saranno illustrati nel corso dei prossimi passaggi con i lavoratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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