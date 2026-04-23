Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia | rischio licenziamenti nella sede di Assago

Nestlé ha comunicato l’intenzione di procedere con 185 licenziamenti in Italia. La notizia è stata diffusa dai sindacati, che hanno riferito di aver ricevuto la comunicazione un giorno dopo una consultazione tenutasi mercoledì in sede di Comitato aziendale europeo. L’annuncio riguarda la sede dell’azienda situata ad Assago.

Nestlé ha annunciato 185 esuberi in Italia. A renderlo noto, a un giorno di distanza dalla consultazione svoltasi mercoledì, in sede di Comitato aziendale europeo, sono stati i sindacati. 185 lavoratori a rischioLa comunicazione arriva dopo il piano di riorganizzazione reso noto a ottobre 2025.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia. I sindacati: “Decisione dettata da logiche finanziarie”Nestlé Italia annuncia 185 esuberi che riguardano le funzioni impiegatizie, in particolare nelle sede di Assago, vicino a Milano. Nestlé, 185 esuberi in Italia: sindacati in rivolta contro il piano di riorganizzazione globaleNestlé annuncia 185 esuberi in Italia, soprattutto ad Assago, nell’ambito del piano globale di 16mila tagli annunciato lo scorso autunno. Tutti gli aggiornamenti Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia. I sindacati: Decisione dettata da logiche finanziarieRoma, 23 apr. (Adnkronos Salute) - Spesso invisibile, difficile da diagnosticare, ma capace di incidere profondamente sulla qualità della vita, la spondiloartrite assiale è una patologia reumatologica ... ilfattoquotidiano.it Nestlé, 185 esuberi in Italia: sindacati in rivolta contro il piano di riorganizzazione globaleNestlé annuncia 185 esuberi in Italia, soprattutto ad Assago, nell’ambito del piano globale di 16mila tagli annunciato lo scorso autunno ... fanpage.it