Esuberi Nestlè ad Assago a rischio 185 lavoratori I sindacati sulle barricate | Inaccettabile

Il 28 aprile 2026, i sindacati hanno annunciato che Nestlé intende procedere a 185 esuberi in Italia, concentrati soprattutto nella sede di Assago, vicino a Milano. La decisione è stata comunicata durante un Comitato aziendale europeo e riguarda principalmente i dipendenti delle funzioni impiegatizie. La notizia ha suscitato reazioni di protesta da parte delle rappresentanze sindacali, che hanno definito la scelta inaccettabile.

Assago (Milano), 28 aprile 2026 – I sindacati contro la decisione di Nestlé che in sede di Comitato aziendale europeo ha annunciato 185 esuberi in Italia nelle funzioni impiegatizie e, in particolare, nella sede di Assago, alle porte di Milano. Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Ui l, congiuntamente al Coordinamento nazionale delle Rsu, esprimono "forte contrarietà" in merito a quanto annunciato da Nestlé Italia rispetto al piano di riorganizzazione che deriva dalla dichiarazione a livello mondiale di ridurre di 16.000 persone la forza lavoro del gruppo annunciata a ottobre 2025. Una decisione dettata da logiche finanziarie e che ricade sulle lavoratrici e sui lavoratori.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Esuberi Nestlè, ad Assago a rischio 185 lavoratori. I sindacati sulle barricate: “Inaccettabile” Notizie correlate Leggi anche: Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia: rischio licenziamenti nella sede di Assago Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia. I sindacati: “Decisione dettata da logiche finanziarie”Nestlé Italia annuncia 185 esuberi che riguardano le funzioni impiegatizie, in particolare nelle sede di Assago, vicino a Milano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nestlé annuncia 185 esuberi in Italia: rischio licenziamenti nella sede di Assago; Nestlé annuncia 185 esuberi tra gli impiegati: sono quasi tutti alla sede di Assago; Nestlé taglia 185 posti di lavoro in Italia: sindacati contro le logiche finanziarie; Annuncio choc di Nestlé, 185 posti da tagliare in Italia: tutta colpa del Franco svizzero. Esuberi Nestlè, ad Assago a rischio 185 lavoratori. I sindacati sulle barricate: InaccettabileIl piano di riorganizzazione del colosso elvetico prevede una riduzione di 16mila persone a livello mondiale. La Uil: Mera operazione di riduzione dei costi effettuata esclusivamente attraverso tagli ... ilgiorno.it Annuncio choc di Nestlé, 185 posti da tagliare in Italia: tutta colpa del Franco svizzeroLa multinazionale elvetica ha annunciato un maxi piano di riduzione del personale che colpirà oltre a Milano anche le altre realtà presenti in Europa. Fra le cause, nonostante il fatturato abbia il se ... ilgiorno.it No ai 185 esuberi annunciati per l'Italia Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, congiuntamente al Coordinamento Nazionale delle RSU, esprimono forte contrarietà in merito a quanto dichiarato da Nestlé Italia nella giornata odierna rispetto al piano di riorganizzazi facebook Nestlé: annunciati 185 esuberi in Italia. Fai, Flai e Uila fortemente contrari alla decisione aziendale Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, congiuntamente al Coordinamento Nazionale delle RSU, esprimono forte contrarietà in merito a quanto dichiarato da Nestlé Ital x.com