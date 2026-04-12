La Rocca Malatestiana di Fano ha ricevuto la sospensione temporanea della licenza, ma le attività continueranno come previsto. La stagione si aprirà regolarmente all'inizio di giugno con gli eventi di “Comizi d’Amore” e “Musicology Live”. Gli organizzatori confermano che il calendario degli spettacoli e delle iniziative rimarrà invariato, garantendo l'apertura al pubblico senza modifiche alle date già annunciate.

"La Rocca Malatestiana di Fano sarà pronta ad accogliere il caloroso pubblico, che ha sempre animato le stagioni della Rocca, offrendo il ricco programma di spettacoli ed eventi già programmati che avranno inizio dai primi di giugno con le rassegne “Comizi d’Amore” e “Musicology Live”". Lo precisa il raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce la Rocca Malatestiana di Fano (Opera società cooperativa, Coopculture, Nuovi Orizzonti) alla luce dei controlli controlli effettuati il 24 e 31 marzo scorso dalla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che aveva espresso parere contrario alla verifica di agibilità della Rocca, essendo state rilevate carenze in merito ai requisiti di sicurezza e solidità della struttura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Licenza sospesa alla Rocca: "Stagione al via regolarmente"

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