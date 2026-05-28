Libri e pubblicazioni al centro dell' incontro con Emilio Macchia

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 17 si terrà presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna il nono incontro della rassegna “i sabati al cortile”, organizzata da Ivano Mazzani. L'evento si concentrerà su libri e pubblicazioni, coinvolgendo Emilio Macchia. La partecipazione è aperta e gratuita.