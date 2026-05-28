Libri e pubblicazioni al centro dell' incontro con Emilio Macchia
Sabato 30 maggio alle 17 si terrà presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna il nono incontro della rassegna “i sabati al cortile”, organizzata da Ivano Mazzani. L'evento si concentrerà su libri e pubblicazioni, coinvolgendo Emilio Macchia. La partecipazione è aperta e gratuita.
Sabato 30 maggio alle 17, presso il cortile in via Paolo Costa 31 a Ravenna, si terrà il nono incontro della rassegna “i sabati al cortile”, curata da Ivano Mazzani. Protagonista Emilio Macchia, graphic designer, docente di graphic design all’accademia di belle arti di Macerata e docente di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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