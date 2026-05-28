I sabati al cortile nuovo appuntamento | tocca a Emilio Macchia

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 17 si svolgerà il nono incontro della rassegna “I sabati al cortile” presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna. La manifestazione è curata da Ivano Mazzani e questa settimana sarà dedicata a Emilio Macchia. L’evento si svolge nel contesto di una serie di incontri programmati ogni sabato.