I sabati al cortile nuovo appuntamento | tocca a Emilio Macchia

Da ravennatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 17 si svolgerà il nono incontro della rassegna “I sabati al cortile” presso il cortile di via Paolo Costa 31 a Ravenna. La manifestazione è curata da Ivano Mazzani e questa settimana sarà dedicata a Emilio Macchia. L’evento si svolge nel contesto di una serie di incontri programmati ogni sabato.

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Sabato 30 maggio ore 17, presso il cortile, via Paolo Costa 31 Ravenna, si terrà il nono incontro della rassegna “i sabati al cortile” curata da Ivano Mazzani. Emilio Macchia, graphic designer, docente di Graphic Design all’Accademia di Belle Arti di Macerata e docente di Grafica Editoriale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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