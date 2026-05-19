Inter summit con Chivu | rinnovo mercato e futuro al centro dell’incontro

L’Inter ha incontrato Cristian Chivu in una riunione che è durata più di tre ore presso la sede del club. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati al rinnovo del contratto dell’allenatore e alle strategie di mercato per la prossima stagione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito agli esiti dell’incontro, ma si sa che il tecnico è interessato a prolungare il suo accordo con la squadra. La discussione si è concentrata anche sul futuro dell’organico e sui possibili interventi da effettuare.

di Alberto Petrosilli Vertice di oltre tre ore in sede con Cristian Chivu: il tecnico pronto a prolungare il suo contratto con l’Inter. Ultime. Mattinata intensa in casa Inter, dove è andato in scena un lungo incontro tra la dirigenza nerazzurra e Cristian Chivu per iniziare a programmare la prossima stagione. Come riportato dalla La Gazzetta dello Sport, il faccia a faccia nella sede di Viale della Liberazione è durato circa tre ore e mezza, dalle 10 fino alle 14. Sul tavolo diversi temi cruciali per il futuro del club, a partire dal rinnovo dell’allenatore. L’attuale accordo di Chivu scade nel 2027, ma l’Inter sarebbe pronta a proporre un prolungamento fino al 2028, con opzione per una stagione successiva e un importante adeguamento economico. 🔗 Leggi su Internews24.com

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