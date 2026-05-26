Gli attivisti italiani coinvolti nel Global Relief Convoy, fermato in Libia mentre cercava di raggiungere via terra la Striscia di Gaza, sono rientrati e si trovano bene. La comunicazione rassicura le famiglie dei partecipanti, confermando che tutti i membri sono al sicuro.

Rassicuriamo le famiglie dei partecipanti al Global Relief Convoy”, il convoglio con aiuti umanitari fermato in Libia mentre tentava di raggiungere la Striscia di Gaza via terra, “che tutti i membri stanno bene e sono al sicuro. Vi forniremo a breve le informazioni necessarie in merito agli incidenti di ieri “. È quanto fa sapere in un post sui social la Global Sumud Flotilla. “ La delegazione italiana sta partendo perchè non ha possibilità di rinnovo del visto, la Global Sumud Flotilla e il Land Convoy, sia le delegazioni internazionali che quelle magrebine, ora continueranno a definire possibili modalità di consegna degli aiuti umanitari”, dice a LaPresse Marco Contaldini, uno degli attivisti italiani del Land Convoy. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, gli attivisti italiani stanno bene e rientrano oggi dalla Libia

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