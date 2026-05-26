Le autorità libiche hanno dichiarato che gli attivisti coinvolti nell’incidente sono in cura e ricevono assistenza. La comunicazione è stata diffusa dal ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, senza ulteriori dettagli sul numero di persone o sulle condizioni di salute. La notizia arriva dopo un intervento di soccorso in mare, senza specificare le circostanze dell’incidente o il coinvolgimento di altre parti.

“Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del governo libico sta seguendo da vicino la vicenda degli individui appartenenti al convoglio noto come ‘Sumud 2’, entrati in territorio libico in direzione della Striscia di Gaza senza aver completato le procedure legali e ottenuto i permessi necessari per l’ingresso e la circolazione attraverso i porti e le rotte autorizzati all’interno dello Stato libico”. È quanto si legge in una nota del ministero del governo della Libia orientale, che precisa che “tutte le persone interessate stanno ricevendo le cure, l’assistenza sanitaria e umanitaria necessarie, nel pieno rispetto della legge, fino al completamento delle procedure legali e amministrative relative alla loro situazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, autorità Libia: “Attivisti stanno ricevendo cure e assistenza”

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