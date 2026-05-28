Il direttore di Libero, Mario Sechi, è stato licenziato dall’editore Antonio Angelucci. La decisione segue tensioni e scontri politici tra le due parti. Non sono stati forniti dettagli sui motivi specifici della rottura. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti. La separazione tra i due avviene dopo settimane di voci di divergenze crescenti.

Buonanotte al Sechi. Dopo voci di frizioni che si rincorrevano da tempo, il direttore di Libero Mario Sechi è stato cacciato dall’editore Antonio Angelucci. Lo ha annunciato lui stesso su X, con tono ovviamente polemico: «Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti». Angelucci mi ha licenziato. Lo ha fatto nel momento in cui sono finito sotto scorta, minacciato di morte dai terroristi anarco-insurrezionalisti. — Mario Sechi (@masechi) May 28, 2026 Poco prima era stato più criptico, twittando semplicemente: «Libero». Ma il gioco di parole non è stato colto, e quindi ha dovuto spiegarlo in modo meno romantico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Libero, Sechi cacciato da Angelucci: i motivi della rottura tra tensioni e scontro politico

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