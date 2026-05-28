Liberare la Sicilia dal malgoverno | il Pd si riprende l’Aula Sollano dopo 10 anni e lancia la carica per Sodano al ballottaggio

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo oltre dieci anni di assenza, il Partito Democratico torna a occupare l’Aula Sollano, riappropriandosi di uno spazio che non aveva più. Le urne hanno consegnato loro questa vittoria, segnando un vero e proprio riscatto politico. La percentuale di voto disgiunto ad Agrigento ha registrato numeri record, mentre il partito ha lanciato la candidatura di un suo rappresentante al ballottaggio per la carica di sindaco.

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Le urne hanno sancito la rivincita. Anzi, il riscatto. Nella baraonda di numeri, percentuali e analisi sul voto disgiunto che ad Agrigento è stato da record, rischia di passare inosservato un fatto politico: il Partito Democratico, dopo un'assenza durata più di 10 anni, torna in Aula Sollano. E. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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