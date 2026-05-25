Sodano è al 39,93% | l' ipotesi ballottaggio si fa più concreta
Michele Sodano ha ottenuto il 39,93% dei voti, avvicinandosi alla soglia del 40%. Agrigento attende ancora i risultati di alcune sezioni, che potrebbero influire sull’esito finale. Sodano mantiene un vantaggio rispetto agli altri candidati, anche se il margine si riduce. La situazione rimane incerta, con l’ipotesi di un ballottaggio che si fa più concreta. La consultazione si conclude con ancora sezioni da scrutinare.
Agrigento resta appesa a un pugno di sezioni: Michele Sodano scende sotto il 40 per cento, ma resta nettamente avanti nella corsa a sindaco. Con 55 sezioni scrutinate su 57, il candidato del Campo largo è al 39,93 per cento con 9.259 voti, mentre Dino Alonge si attesta al 34,19 per cento con 7. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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