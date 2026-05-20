La fine dell’ossessione | l’Arsenal piega il City e si riprende la Premier 22 anni dopo

Da calcionews24.com 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arsenal ha vinto contro il Manchester City, riacquistando il primato in Premier League dopo 22 anni. La partita ha visto i Gunners superare gli avversari con una prestazione convincente, mettendo fine a un lungo digiuno di successi contro il City. La squadra ha mostrato solidità sia dal punto di vista tattico che mentale, dominando i momenti più importanti del match. Questa vittoria rappresenta un risultato storico per il club, che torna a conquistare una posizione di rilievo nel campionato inglese.

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