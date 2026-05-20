La fine dell’ossessione | l’Arsenal piega il City e si riprende la Premier 22 anni dopo

L’Arsenal ha vinto contro il Manchester City, riacquistando il primato in Premier League dopo 22 anni. La partita ha visto i Gunners superare gli avversari con una prestazione convincente, mettendo fine a un lungo digiuno di successi contro il City. La squadra ha mostrato solidità sia dal punto di vista tattico che mentale, dominando i momenti più importanti del match. Questa vittoria rappresenta un risultato storico per il club, che torna a conquistare una posizione di rilievo nel campionato inglese.

Alla Juventus vincere non è più l’unica cosa che conta. Ma senza la Champions è l’occasione per ricostruire la sua vera identità Ferreira Pinto a cuore aperto: «Dalle arance al biglietto per l’Italia. A Bergamo ho trovato la vita» Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Dopo 22 anni di attesa, l’Arsenal torna campione d’Inghilterra: Londra si tinge di rosso! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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