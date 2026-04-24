L'impegno per gli animali della giornalista Amal Khalil uccisa in Libano dai droni israeliani

Una giornalista libanese è deceduta durante un attacco israeliano nel sud del Paese. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. Nel frattempo, associazioni di tutela animale ricordano il suo impegno nel soccorrere anche gli animali coinvolti nei conflitti, sottolineando il suo ruolo di sostenitrice dei diritti degli esseri viventi.

La giornalista libanese Amal Khalil è morta a causa di un attacco israeliano nel sud del Paese. Le associazioni di tutela animale locale ricordano il suo impegno nell'aiutare gli animali anche loro vittime della guerra.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil, l’ultimo messaggio: “C’è un attentato ma sto bene”La giornalista Amal Khalil è morta in nel Libano meridionale a seguito di un raid israeliano. Chi era Amal Khalil, giornalista uccisa sotto le bombe di un raid israeliano in Libano: ancora la stampa nel mirino della guerraSecondo le ricostruzioni dei media locali, un primo attacco avrebbe colpito un veicolo davanti a quello dove si trovavano le due giornaliste,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Libano, la giornalista Amal Khalil morta sotto i colpi di Israele. L’ira di Aoun; Cos'è il double tap, la tecnica militare usata da Israele contro Amal Khalil (e molti altri reporter); LIVE | Iran, Trump: Non ho fretta di chiudere l'accordo. Non userei mai l'atomica. A Teheran scatta la difesa aerea; LIVE | Iran, Trump: Lo Stretto di Hormuz rimarrà sigillato fino a quando non si raggiungerà un accordo. L’impegno per gli animali della giornalista Amal Khalil, uccisa in Libano dai droni israelianiIl nome di Amal Khalil da ieri è purtroppo presente sulle pagine di tutto il mondo. Era una giornalista, ed è stata uccisa durante un raid dell'esercito israeliano nel Libano meridionale, dove si trov ... fanpage.it Non dimentichiamo Amal Khalil: uccisa la giornalista che raccontava la guerra in Libano e si prendeva cura degli animali in difficoltàAddio a Amal Khalil, la reporter morta sotto i bombardamenti in Libano mentre raccontava la guerra aiutando gli animali in difficoltà. greenme.it #AmalKhalil è morta nel sud del #Libano mentre documentava i bombardamenti israeliani sulla città di Tiro. Era sul campo per raccontare la guerra, come aveva scelto di fare nonostante minacce e pericoli. Dopo un primo attacco al veicolo su cui viaggiava, si - facebook.com facebook Reporter di lungo corso nel sud del Libano, Amal Khalil è stata uccisa da un raid israeliano: sale a nove il numero di giornalisti morti nel conflitto che ha coinvolto il Paese. «Una politica sistematica volta a intimidire i giornalisti, metterli a tacere e ucciderli delib x.com