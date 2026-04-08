Un veicolo tattico leggero dell’Esercito italiano è stato colpito dagli attacchi di avvertimento delle forze israeliane nel Libano. L’incidente ha coinvolto un mezzo di tipo Lince, utilizzato in operazioni di monitoraggio e sicurezza. Il ministro della Difesa ha dichiarato di aver presentato una ferma protesta per quanto accaduto, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’evento. Nessuna informazione è stata comunicata sulla presenza di feriti o danni specifici.

Un Lince, un veicolo tattico leggero multiruolo in dotazione all’Esercito italiano, è stato colpito dagli attacchi di avvertimento dell’Idf in Libano. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il veicolo era in una colonna con diversi altri mezzi – a guida italiana – e stava andando a fare rifornimento. I colpi hanno interessato pneumatici e paraurti. “Ho appena dato indicazioni di convocare al ministero degli Esteri l’ambasciatore di Israele in Italia, per chiarire quanto accaduto oggi in Libano. I militari italiani non si toccano”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Solo lievi danni ai veicoli... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Libano, mezzo Unifil italiano colpito da attacchi israeliani. Crosetto: “Ferma protesta”

Libano, mezzo italiano dell’Unifil colpito da IsraeleUn veicolo facente parte di una colonna italiana dell’Unifil, la Forza di interposizione in Libano dell’Onu, è stato colpito e danneggiato da Israele.

Colpi di avvertimento Idf a mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Crosetto: «Protesta ferma e indignata, Onu intervenga»Un gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026.

Temi più discussi: Guerra in Libano, l’Italia all’Onu: Nuove regole o via i nostri militari; Libano, altro missile sull’Unifil colpita la base degli italiani: Nessun ferito e lievi danni; Tre caschi blu Unifil uccisi tra i due fuochi nel sud del Libano; Morte caschi blu in Libano l’analisi del comandante Unifil Abagnara: l’intervista.

Israele spara contro mezzo italiano UNIFIL in Libano: dura reazione e condanna del Governo MeloniConvoglio italiano di UNIFIL bloccato e colpito da spari di avvertimento: cresce la tensione tra Italia e Israele mentre si intensificano gli scontri in Libano. notizie.it

Libano, Tajani: Israele chiarisca su mezzo italiano Unifil colpitoDalla crisi in Medio Oriente alle tensioni diplomatiche con Israele, passando per il dossier Libano e le ricadute economiche globali, questo pomeriggio durante il question time alla Camera il ministro ... tg24.sky.it

Il Libano non fa parte dell'accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, ha riferito mercoledì Axios, citando la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Il presidente Trump, in un'intervista esclusiva a Pbs, ha definito gli attacchi israeliani su Beirut "una - facebook.com facebook

Pregate per noi. Pregate per il Libano. Perché in questo momento non sappiamo cosa succederà dopo: quale quartiere, quale edificio, quale strada, quale auto di passaggio. Siamo qui seduti a guardare le nostre vite crollare davanti ai nostri occhi, impotenti. ( x.com