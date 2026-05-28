lia cigarini un diritto che nasce dalle relazioni

Un gruppo di donne della generazione di Lia Cigarini, nate dopo la fondazione della Libreria delle donne di Milano nel 1975, si è riunito per ricordare il suo contributo. La figura di Cigarini è stata associata alla promozione dei diritti femminili attraverso le relazioni e il coinvolgimento comunitario. Nessun dettaglio su eventi specifici o dichiarazioni. La notizia si concentra sulla presenza di queste donne e sul riconoscimento del ruolo di Cigarini nel movimento.

INCONTRI Nel ricordo della giurista e femminista, un'eredità politica e simbolica che invita ancora oggi a tenere insieme legge e desiderio, istituzioni e vita concreta INCONTRI Nel ricordo della giurista e femminista, un'eredità politica e simbolica che invita ancora oggi a tenere insieme legge e desiderio, istituzioni e vita concreta Molte donne della mia generazione, nate quando la Libreria delle donne di Milano era stata già fondata (1975) e quando De Beauvoir Irigaray Muraro e Cigarini (tra altre) avevano già scritto le parole che andiamo ancora sottolineando, hanno sviluppato un certo timore reverenziale nell’approcciare le protagoniste di allora. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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