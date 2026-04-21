Lia Cigarini è stata un’avvocata e attivista femminista italiana, nota per aver fondato la Libreria delle Donne, un punto di riferimento per il movimento femminista nel paese. La libreria ha rappresentato un spazio di confronto e diffusione di materiali dedicati alle tematiche di genere, contribuendo alla crescita culturale del femminismo italiano. La sua presenza nel panorama culturale di Milano ha lasciato un segno duraturo nel settore.

Se oggi a Milano esiste uno dei luoghi più iconici della cultura femminista italiana, lo dobbiamo anche a lei. Lia Cigarini si è spenta lunedì 20 aprile all'età di 89 anni. Avvocata, giurista, saggista e soprattutto donna dalle idee lucidissime, ha attraversato mezzo secolo di battaglie. A darne notizia è stata la Libreria delle Donne di Milano, lo spazio che lei stessa contribuì a fondare nel 1975. Addio a Lia Cigarini, morta a 89 anni A comunicare la scomparsa di Lia Cigarini all'età di 89 anni è stata proprio la Libreria delle Donne di Milano, che sui suoi canali ha affidato il ricordo a parole intense e piene di gratitudine.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Lia Cigarini, l’avvocata femminista che ha fondato la mitica Libreria delle Donne

Notizie correlate

Morta Lia Cigarini, l’avvocata femminista e fondatrice della Libreria delle donne di Milano: “Il suo pensiero eredità viva”Milano, 21 aprile 2026 – Lutto alla Libreria delle donne di Milano: è morta Lia Cigarini, aveva 89 anni ed era un'avvocata femminista, autrice di...

Lia Di Biase è la nuova delegata regionale delle Donne del VinoÈ Lia Di Biase la nuova delegata regionale dell'associazione nazionale Le Donne del Vino.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Amal Clooney alle donne: Siate determinate e coraggiose, l'unico modo per fallire è non provarci.

Morta a Milano Lia Cigarini, fondatrice della Libreria delle DonneE' morta a Milano a 89 anni Lia Cigarini, una vita passata dalla parte delle donne come storica femminista e fondatrice, nel 1975, della Libreria delle Donne. A dare la notizia sulle sue pagine social ... ansa.it

È morta Lia Cigarini, l'avvocata femminista che ha fondato la Libreria delle donne a Milano: «Il suo pensiero è la nostra eredità»Era nata nel 1937, avvocata e giurista, cinquantuno anni fa creò con altre donne un luogo diventato punto di riferimento per il femminismo ... milano.corriere.it