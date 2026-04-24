Lia Cigarini è stata una figura di grande influenza nel suo ambito, con una vita dedicata a temi politici e sociali. Nel corso degli ultimi anni, ha mantenuto rapporti di amicizia con molte persone, senza che ciò riducesse l'importanza del suo lavoro e delle sue idee. La sua attività e il suo pensiero si sono sempre intrecciati con questioni di carattere legale e politico, lasciando un segno nel suo ambiente.

RICORDI In morte della femminista, tra le protagoniste del pensiero della differenza sessuale italiano e le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano RICORDI In morte della femminista, tra le protagoniste del pensiero della differenza sessuale italiano e le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano Lia Cigarini è stata, per me, un’amicizia di questi ultimi anni, ma non per questo meno importante. Lia ha sempre rappresentato il senso più vero di quello che per me, che sono un avvocato, significa svolgere questa professione: la personificazione di un modello al quale guardavo quando ho cominciato, e senza poter pensare il quale non avrei mai scelto di fare l’avvocato.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Lia Cigarini, tutto è politica. Anche il diritto

Notizie correlate

Lia Cigarini è mortaÈ morta all’età di 89 anni Lia Cigarini, avvocata e giurista, tra le fondatrici della Libreria delle donne di Milano e tra le protagoniste del...

Leggi anche: Morta a 89 anni Lia Cigarini. Fondò la Libreria delle donne: "Il femminismo perde un faro"

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Lia Cigarini, la mia amicizia con lei dai tempi della Fgci anni ’50; È morta Lia Cigarini, l'avvocata femminista che ha fondato la Libreria delle donne a Milano: Il suo pensiero è la nostra eredità; È morta Lia Cigarini, fondatrice della Libreria delle donne di Milano; È morta Lia Cigarini, l'avvocata femminista che ha fondato la leggendaria Libreria delle donne.

Lia Cigarini è mortaL'intellettuale milanese, una delle protagoniste del pensiero femminista contemporaneo, si è spenta a Milano nella giornata di lunedì 20 aprile ... milanotoday.it

Quello di Lia Cigarini era il femminismo della donna per la donnaÈ morta a 89 anni una delle più importanti intellettuali del femminismo italiano e fondatrice della Libreria delle donne a Milano. rivistastudio.com

Addio a Lia Cigarini e oggi a Anna Hilbe Le amicizie, nate negli anni Settanta, così piene di vita e pensiero pratica politica, ci hanno accompagnato come un dono felice per una vita, e ora purtroppo il dolore di svegliarci ogni giorno con la notizia della perdita - facebook.com facebook

Almeno due buoni motivi per comprare Il Manifesto oggi: il commento del costituzionalista Azzariti al decreto bis sui rimpatri e Luciana Castellina che ricorda l’instancabile Lia Cigarini. @ilmanifesto x.com