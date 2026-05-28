Lezioni a rischio per gli studenti del Tito Lucrezio Caro di Sarno | Forza Italia all' attacco il sindaco fa chiarezza
Riflettori puntati sul caso dei locali del liceo scientifico “Tito Lucrezio Caro” di Sarno: Giuseppe Agovino, dirigente provinciale di Forza Italia ed ex consigliere comunale, e Aniello Buonaiuto, già dirigente regionale del partito azzurro, chiedono un immediato confronto tra Comune e Provincia. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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