Bilancio preventivo del Comune di Sarno nel mirino di Forza Italia | È completamente falsato

Notizia in breve

Forza Italia critica il bilancio preventivo del Comune di Sarno, definendolo “completamente falsato”. Secondo il partito, i numeri presentano promesse di equilibrio che non corrispondono alla realtà dei conti pubblici. La questione riguarda la differenza tra le previsioni di bilancio e la situazione effettiva delle finanze comunali, con accuse di discrepanze tra quanto annunciato e i dati reali. La polemica si concentra sulla trasparenza e sulla correttezza delle stime finanziarie adottate dall’amministrazione.