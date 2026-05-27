Bilancio preventivo del Comune di Sarno nel mirino di Forza Italia | È completamente falsato
Forza Italia critica il bilancio preventivo del Comune di Sarno, definendolo “completamente falsato”. Secondo il partito, i numeri presentano promesse di equilibrio che non corrispondono alla realtà dei conti pubblici. La questione riguarda la differenza tra le previsioni di bilancio e la situazione effettiva delle finanze comunali, con accuse di discrepanze tra quanto annunciato e i dati reali. La polemica si concentra sulla trasparenza e sulla correttezza delle stime finanziarie adottate dall’amministrazione.
Tempo di lettura: 2 minuti Tra numeri che promettono equilibri perfetti e realtà che, invece, presenta il conto senza sconti, il bilancio preventivo del Comune di Sarno finisce sotto la lente politica. Un documento che, secondo Forza Italia, sembra più un esercizio di ottimismo contabile che una fotografia fedele delle finanze dell’ente. A intervenire è il dirigente regionale di Forza Italia, Aniello Buonaiuto, che non risparmia critiche alla costruzione del documento finanziario. “Il bilancio preventivo del Comune di Sarno appare completamente ‘falsato’, con una narrazione contabile che trasforma un disavanzo certo in un presunto equilibrio futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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